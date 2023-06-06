Организация ООН начала поставлять воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС

МОМ начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС

Международная организация по миграции (МОМ) начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МОМ.

Отмечается, что такое решение принято в связи с серьезным повреждением жизненно важной инфраструктуры и надвигающейся экологической катастрофой. Организация доставляет запасы чистой воды в районы, принимающие эвакуированных людей. Кроме этого, МОМ работает с правительством Украины, чтобы понять, какая дополнительная поддержка может потребоваться в ближайшее время.

В организации подчеркнули, что с учетом произошедшего болезни, передаваемые через воду, представляют серьезную угрозу. «МОМ готова поддержать меры по профилактике инфекций и борьбе с ними, например, путем распространения наборов для борьбы с холерой», — говорится в заявлении.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица считают, что станция не подлежит восстановлению. На данный момент известно про 1335 домов, затопленных на правом берегу Днепра.