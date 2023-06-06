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13:13, 6 июня 2023Россия

Песков рассказал о возможных последствиях разрушений на Каховской ГЭС

Песков: диверсия на Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для жителей региона

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) могут иметь тяжелые последствия для жителей Херсонской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля назвал последние события на ГЭС диверсией со стороны Украины. По его мнению, последствия могут затронуть несколько десятков тысяч жителей региона.

Также во время общения с журналистами Песков назвал цель атаки на гидроэлектростанцию. По его словам, таким образом Крым пытаются лишить воды.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошел сброс воды из Каховского водохранилища. Власти Новой Каховки ввели в городе режим ЧС.

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    Алан Босиков
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