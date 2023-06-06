Песков рассказал о возможных последствиях разрушений на Каховской ГЭС

Песков: диверсия на Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для жителей региона

Разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) могут иметь тяжелые последствия для жителей Херсонской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля назвал последние события на ГЭС диверсией со стороны Украины. По его мнению, последствия могут затронуть несколько десятков тысяч жителей региона.

Также во время общения с журналистами Песков назвал цель атаки на гидроэлектростанцию. По его словам, таким образом Крым пытаются лишить воды.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошел сброс воды из Каховского водохранилища. Власти Новой Каховки ввели в городе режим ЧС.

