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13:10, 6 июня 2023Россия

Кремль назвал лишение Крыма воды целью диверсии на Каховской ГЭС

Песков заявил, что лишение Крыма воды является одной из целей диверсии на Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Одна из целей диверсии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) — лишить Крым воды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, соответственно, сокращается подача воды в канал, резко сокращается», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на данный момент в водохранилищах есть определенный запас воды. Сейчас вокруг ситуации работают специалисты.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

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    Никита Абрамов
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