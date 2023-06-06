Кремль назвал лишение Крыма воды целью диверсии на Каховской ГЭС

Песков заявил, что лишение Крыма воды является одной из целей диверсии на Каховской ГЭС

Одна из целей диверсии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) — лишить Крым воды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, соответственно, сокращается подача воды в канал, резко сокращается», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на данный момент в водохранилищах есть определенный запас воды. Сейчас вокруг ситуации работают специалисты.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.