Белый дом оценил сообщения о причастности России к подрыву Каховской ГЭС

Белый дом заявил, что США не могут доказать причастность России к подрыву Каховской ГЭС

Администрация США сейчас не может с уверенностью сказать, кто несет ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины (...). Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения», — сказал он. Представитель Белого дома также отметил, что США взаимодействуют с Украиной по данному вопросу.

На вопрос о том, считают ли Соединенные Штаты более вероятной причастность российских сил к произошедшему, Кирби подчеркнул, что Вашингтон не приходил к такому выводу.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.