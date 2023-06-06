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19:45, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о планах подать иск в МУС против России из-за Каховской ГЭС

Зеленский: Украина подаст иск в МУС против России из-за Каховской ГЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Москвы в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщается на сайте главы государства.

По словам Зеленского, произошедшее расценивается украинской стороной как экоцид. «Россия должна понести уголовную ответственность», — подчеркнул он, добавив, что Украина обратится в МУС.

Также украинский лидер спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.

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    Варвара Кошечкина
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