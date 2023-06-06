Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Песков обвинил киевские власти в подрыве плотины на Каховской ГЭС

Украина совершила диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). С таким обвинением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что на данный момент президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о ситуации, возникшей на Каховской ГЭС.

«Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — пояснил представитель Кремля.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.