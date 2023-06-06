С крыш затопленных домов под Новой Каховкой эвакуировали 17 человек

В поселке Корсунка под Новой Каховкой эвакуировали 17 человек с крыш затопленных домов

В прибрежном поселке Корсунка под Новой Каховкой спасатели эвакуировали с крыш затопленных домов 17 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба администрации Новой Каховки.

Уточняется, что на месте происшествия совместно со штабом работал состав МЧС. Кроме того, в спасательных операциях приняли участие трое гражданских.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

