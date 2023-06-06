Шойгу назвал возможную цель подрыва Каховской ГЭС

Глава Минобороны Шойгу: Киев подорвал Каховскую ГЭС с целью переброски подразделений войск

Киев намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий, ослабив тем самым позиции на херсонском направлении. С этой целью, возможно, противником была подорвана Каховская гидроэлектростанция (ГЭС). Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Российский министр пояснил, что это привело к затоплению значительных территорий.

«Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступательных действий Вооруженных сил РФ», — отметил Шойгу, называя вероятную цель украинской армии.

В ночь на 6 июня стало известно об ударе по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел сброс воды из Каховского водохранилища и подтопление ряда населенных пунктов вниз по течению Днепра.

Об атаке также высказались в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрушения плотины ГЭС могут иметь тяжелые последствия для жителей региона.