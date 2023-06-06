В ООН заявили об угрозе для Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Генсек ООН Гутерриш: разрушение Каховской ГЭС создаст еще одну угрозу для Запорожской АЭС

Разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в скором времени создадут еще одну угрозу для функционирования Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Мы все видели сегодня трагические кадры колоссальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области. ООН не обладает информацией из независимых источников об обстоятельствах, которые привели к разрушению дамбы Каховской ГЭC. Это угроза и без того подвергающейся опасности Запорожской АЭС — крупнейшей АЭС в Европе», — рассказал генсек.

Он отметил, что в зоне аварии наблюдается наводнение в близлежащих к берегу Днепра населенных пунктах, что также может привести к непоправимому урону для окружающей среды.

Ранее профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС может возникнуть дефицит воды для работы Запорожской АЭС, что в свою очередь может привести к нарушению работы станции.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны. Он назвал произошедшее терактом.

В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена. Власти начали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.