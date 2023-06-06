Последствия разрушения Каховской ГЭС для работы Запорожской АЭС оценили

Гидроэнергетик Елистратов: возможен дефицит воды для работы ЗАЭС после разрушения ГЭС

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может возникнуть дефицит воды для работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов.

По оценке специалиста, одним из последствий разрушения энергетического объекта может стать нарушение работы ЗАЭС.

«Те объекты, которые обеспечивают техническое водоснабжение для охлаждения Запорожской АЭС, находятся в отдельных водоемах, так называемые брызгальные бассейны. Если там есть соединения, возникнет некоторая опасность с точки зрения охлаждения реакторов ЗАЭС, поскольку ЗАЭС находится в выпрыгивающей части Каховского водохранилища», — объяснил он.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после случившегося пообещал приехать на ЗАЭС. По его словам, из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов может остановиться работа атомной электростанции. При этом представитель ЗАЭС в беседе с РБК заявил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.

Разрушение Каховской ГЭС

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны. Он назвал произошедшее терактом.

В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена. Власти начали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.