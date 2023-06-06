Президент Украины Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за разрушения Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис», — написал глава государства.

6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствием удара стал неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

В Новой Каховке ввели режим ЧС, местные власти сообщают, что город затоплен.