Глава МАГАТЭ пообещал приехать на ЗАЭС

Reuters: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал свой визит на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал свой визит на украинскую Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Слова главы международной организации атомщиков передает агентство Reuters.

По словам главы МАГАТЭ, в настоящий момент из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов ЗАЭС может остановиться работа электростанции.

Отмечается, что система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками. При этом на данный момент Запорожская электростанция преимущественно брала воду из именно Каховского водохранилища, комментирует РИА Новости.

Ранее руководитель комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал задуматься о том, будет ли Украина соблюдать принципы Гросси, один из которых не допускать атак ядерных объектов. По словам парламентария, сегодня это становится вопросом мирового выживания.