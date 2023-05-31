В Госдуме Зеленского назвали новым ядерным террористом

Слуцкий рассказал о сохранении ядерной угрозы со стороны Украины и Зеленского

Руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале поделился мнением о существующих рисках ядерной угрозы со стороны руководства Украины.

Слуцкий задался вопросом о том, сможет ли Совет Безопасности ООН, где прошло заседание по Запорожской АЭС, купировать ядерную угрозу, исходящую от украинского лидера Владимира Зеленского. Также депутат напомнил слова главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который называет данную ситуацию крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий. «И эти риски создают новые ядерные террористы — Зеленский и Ко», — написал политик.

Также Слуцкий призвал задуматься о том, будет ли Украина соблюдать принципы Гросси, один из которых не допускать атак ядерных объектов. По словам парламентария, сегодня это становится вопросом мирового выживания. «Россия не раз подтверждала готовность создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. А что в ответ? Демагогия, провокации, ядерный шантаж!» — заявил он.

Ранее Слуцкий ответил на выдвинутые Киевом условия для мирных переговоров. По словам депутата, озвученные советником главы офиса украинского президента Михаилом Подоляком «реалистичные условия» урегулирования конфликта — это путь в никуда.

