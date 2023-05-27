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23:54, 27 мая 2023Мир

В Госдуме ответили на выдвинутые Киевом условия для мирных переговоров

Слуцкий назвал выдвинутые Подоляком условия для мирных переговоров дорогой в никуда
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Озвученные советником главы офиса украинского президента Михаилом Подоляком «реалистичные условия» урегулирования конфликта — это путь в никуда, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он назвал выдвинутые Киевом условия неадекватными и дорогой в никуда. «Обозначенные им "реалистичные условия" урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние», — ответил Слуцкий. Он указал на отсутствие у киевских властей конструктивных планов.

«Конструктива во всем этом — жирный ноль. Если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву», — подчеркнул он. Слуцкий пообещал, что все цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты.

Ранее Подоляк выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского кризиса. По его словам, это — немедленный вывод всех войск с территории Украины, окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран.

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    Марина Совина
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