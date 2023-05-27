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22:47, 27 мая 2023Бывший СССР

На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?

Советник офиса Зеленского Подоляк выдвинул встречные условия по урегулированию на Украине
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского конфликта.

По его мнению, предложение МИД России не является реалистичным сценарием, достижение мира, как полагает чиновник, возможно только на условиях Киева.

Поэтому реалистичны только условия Украины. Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Подоляк указал на необходимость сокращения наступательных вооружений, в том числе ракет увеличенной дальности. Он также призвал созвать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России.

Советник главы офиса Зеленского настаивает на «выдаче военных преступников и авторов войны», создании демилитаризированной зоны на территории России и выплаты юридически оформленных репараций.

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23 мая 2023

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен предложил провести саммит по «формуле мира» Зеленского.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

В ноябре 2022 года, во время онлайн-выступления на саммите G20, Зеленский представил «формулу мира». Она состоит из 10 условий, выполнение которых, по мнению президента, обеспечит решение конфликта в стране.

Предложение МИД России по достижению мира на Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС высказал предложения по достижению мирного урегулирования на Украине.

Дипломат напомнил, что подходы Москвы остаются неизменными, среди целей он назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию, устранение угроз для российской безопасности.

Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение

Михаил Галузинзамглавы МИД России

Галузин подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, и отказаться от вступления в НАТО и Европейский союз (ЕС).

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Реакция на заявление Подоляка в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка сделаны в угоду США.

Вот мы взяли, совершили такой порядок действий, одновременно сдали бы все перед Америкой. То есть Россия бы просто встала на колени, заодно сдала бы Китай, и Америка водрузила бы огромный флаг над всем миром. Примерно такая представляется картина, если реализовать предложение этого товарища

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил США в максимальном затягивании конфликта на Украине и стремлении сделать его еще более кровопролитным.

Дипломат обратил внимание на заметное расширение в последние месяцы Вашингтоном и его союзниками по НАТО поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

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    Марина Совина
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