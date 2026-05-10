03:47, 10 мая 2026Россия

Россиянам назвали эффективный способ накопить деньги

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Формула 50/30/20 может позволить россиянам навести порядок в финансах и начать копить, не отказывая себе в удовольствиях. Эффективный способ накопить деньги назвала экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, после вычета налогов бюджет следует разделить на три части — 50 процентов уйдут на обязательные расходы (еда, аренда, коммунальные услуги), 30 — «на хотелки» (рестораны, шоппинг), а оставшиеся 20 уйдут на формирование финансовой «подушки безопасности». При этом она подчеркнула, что в мегаполисах на обязательные траты может уходить более половины дохода, однако в целом данный метод остается «хорошим стартом».

«Не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трех цифр. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и все потратить гораздо ниже», — сказала Гогаладзе.

Ранее доктор экономических наук Николай Берзон раскрыл способ накопить на автомобиль. Для этих целей пойдет накопительный счет в банках. А вот хранить деньги «в тумбочке» эксперт назвал «отвратительным способом», поскольку они будут подвержены инфляции.

