Россиянам назвали способ накопить на автомобиль

Экономист Берзон: Деньги на автомобиль нельзя откладывать в тумбочку

Деньги на автомобиль, хранимые «в тумбочке», съест инфляция. О том, как правильно копить на машину, «Газете.Ru» рассказал профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон.

Для начала необходимо определиться с покупкой — понять, автомобиль какой марки и за какую примерно цену предстоит купить. Дальше следует решить, когда будет куплен автомобиль. Если машину решено приобрести через три года, нужно каждый месяц откладывать деньги с зарплаты.

При этом накопленные деньги должны «работать». Для этих целей пойдет накопительный счет в банках. А вот хранить деньги «в тумбочке» эксперт назвал «отвратительным способом», поскольку они будут подвержены инфляции.

Ранее стало известно, что свыше 60 процентов жителей России при нынешних требованиях банков не в состоянии получить кредит на покупку автомобиля. Для одобрения заявки на автокредит заемщику сегодня необходимо зарабатывать как минимум вдвое больше среднего ежемесячного платежа по ссуде.