Россиянам напомнили об опасных последствиях одной чистки зубов в день

Профессор Тё: Из-за размножения бактерий чистить зубы надо два раза в день

Чистить зубы один раз в день недостаточно, поскольку бактерии восстанавливаются во рту до опасного уровня уже после 4-6 часов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заслуженный врач России, профессор Елена Тё.

По ее словам, в зубном налете живут миллиарды бактерий, которые размножаются с «космической скоростью» и уже через 12 часов после чистки зубов они начинают активно выделять разрушающую эмаль кислоту. Если чистить зубы один раз в день, то большую часть времени зубы будут находиться в агрессивной среде, что может ускорить возникновение кариеса и гингивита.

«Я своим пациентам привожу аналогию с мытьем рук. Вы же не моете руки один раз в день перед сном, если в течение дня ели, работали в саду? Зубы такие же загрязненные поверхности, только еще более уязвимые. Два раза в день — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что кислые напитки могут заметно повреждать поверхность зубной эмали. Исследователи изучили 42 человеческих зуба и разделили их на группы: образцы погружали в кока-колу, апельсиновый и лимонный сок, кофе, ополаскиватели для рта и искусственную слюну. Самые сильные повреждения вызвали кока-кола и лимонный сок.