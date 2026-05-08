Популярные напитки связали с разрушением зубной эмали

Bioengineering: Лимонный сок и кока-кола повреждают зубную эмаль

Кислые напитки могут заметно повреждать поверхность зубной эмали. К такому выводу пришли ученые, чье лабораторное исследование, опубликовано в журнале Bioengineering. Наиболее выраженные изменения ученые обнаружили после воздействия кока-колы и лимонного сока.

Исследователи изучили 42 человеческих зуба и разделили их на группы: образцы погружали в кока-колу, апельсиновый и лимонный сок, кофе, ополаскиватели для рта и искусственную слюну. В течение пяти дней ученые имитировали повторяющееся воздействие напитков на эмаль, а затем изучали поверхность зубов под электронным микроскопом.

Самые сильные повреждения вызвали кока-кола и лимонный сок: на эмали появились выраженная шероховатость, пористость и признаки потери минеральной структуры. Апельсиновый сок тоже вызвал заметные изменения, но менее выраженные. Кофе в основном приводил к окрашиванию эмали, а ополаскиватели почти не меняли ее структуру.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось в лаборатории и не полностью повторяет условия во рту, где на зубы влияют слюна, питание и гигиена. Однако результаты показывают, что частое употребление кислых напитков может повышать риск эрозии эмали, особенно если воздействие повторяется регулярно.

