Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 8 мая 2026Наука и техника

Популярные напитки связали с разрушением зубной эмали

Bioengineering: Лимонный сок и кока-кола повреждают зубную эмаль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Topntp26 / Magnific

Кислые напитки могут заметно повреждать поверхность зубной эмали. К такому выводу пришли ученые, чье лабораторное исследование, опубликовано в журнале Bioengineering. Наиболее выраженные изменения ученые обнаружили после воздействия кока-колы и лимонного сока.

Исследователи изучили 42 человеческих зуба и разделили их на группы: образцы погружали в кока-колу, апельсиновый и лимонный сок, кофе, ополаскиватели для рта и искусственную слюну. В течение пяти дней ученые имитировали повторяющееся воздействие напитков на эмаль, а затем изучали поверхность зубов под электронным микроскопом.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

Самые сильные повреждения вызвали кока-кола и лимонный сок: на эмали появились выраженная шероховатость, пористость и признаки потери минеральной структуры. Апельсиновый сок тоже вызвал заметные изменения, но менее выраженные. Кофе в основном приводил к окрашиванию эмали, а ополаскиватели почти не меняли ее структуру.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось в лаборатории и не полностью повторяет условия во рту, где на зубы влияют слюна, питание и гигиена. Однако результаты показывают, что частое употребление кислых напитков может повышать риск эрозии эмали, особенно если воздействие повторяется регулярно.

Ранее ученые выяснили, что базилик подавляет связанные с развитием кариеса бактерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Россией перемирие вступило в силу. Что об этом известно и будет ли Украина его соблюдать?

    Стало известно, сколько часов Фицо будет лететь в Москву

    Учительница дважды занялась сексом со школьником в классе и собралась за него замуж

    Популярные напитки связали с разрушением зубной эмали

    На Западе сделали заявление о решении Украины накануне 9 мая

    Трамп сделал заявление об ударах США по Ирану

    ВСУ на фоне объявленного Путиным перемирия продолжили попытки атаковать Москву

    Раскрыты последствия изоляции России для Европы

    В США пожелали Украине «жестокой смерти» в одном случае

    Китайский нефтяной танкер атаковали возле порта ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok