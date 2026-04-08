18:17, 8 апреля 2026Наука и техника

Пряную траву назвали защитником зубов от кариеса

IJCPD: Базилик подавляет связанные с развитием кариеса бактерии
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Экстракт базилика может стать альтернативой фтору в профилактике кариеса у детей. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD).

В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте от 6 до 8 лет. Одной группе наносили стоматологический лак на основе растения Ocimum basilicum (базилик), а другой — стандартный фторсодержащий лак. Процедуру повторяли несколько раз в течение четырех месяцев, после чего оценивали начальные признаки кариеса и количество бактерий Streptococcus mutans, которые считаются основным фактором развития заболевания.

Оказалось, что оба средства снижали активность кариеса, однако фтор показал более выраженный эффект в восстановлении эмали и уменьшении числа поражений. В то же время лак с базиликом оказался эффективнее в подавлении бактерий, вызывающих кариес, что указывает на его сильные антибактериальные свойства.

Авторы отмечают, что базилик содержит соединения кальция и фосфора, способствующие реминерализации зубной эмали, а также обладает природной антимикробной активностью. При этом у детей не наблюдалось побочных эффектов, что делает такие средства потенциально более безопасной альтернативой.

Ранее ученые выяснили, что лимонная мелисса обладает выраженными нейропротекторными свойствами.

