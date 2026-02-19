Реклама

Наука и техника
13:42, 19 февраля 2026Наука и техника

Привычное лечебное растение оказалось защитником мозга от воспаления

F&F: Лимонная мелисса обладает выраженными нейропротекторными свойствами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sophiecat / Shutterstock / Fotodom

Лимонная мелисса, известная как успокаивающее и «желудочное» средство, может обладать выраженными нейропротекторными свойствами. К такому выводу пришли исследователи, изучившие дикорастущий подвид растения Melissa officinalis subsp. altissima. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые провели комплексный анализ состава растения: в экстрактах обнаружили высокие концентрации розмариновой, хлорогеновой, кофейной и кафаровой кислот — соединений, известных антиоксидантной и противовоспалительной активностью. В эфирном масле преобладали терпеновые соединения, включая гермакрен D и β-оцимен, которые также обладают биологической активностью.

Биологические тесты показали, что гидроалкогольный экстракт мелиссы защищает клетки гипоталамуса крыс от окислительного стресса, вызванного перекисью водорода. В тканях мозга мышей экстракт снижал экспрессию провоспалительных генов TNF-α и NOS-2, а также повышал уровень BDNF — фактора, поддерживающего выживание и пластичность нейронов. В модели, имитирующей нейродегенеративные изменения с участием β-амилоида, экстракт также подавлял экспрессию IL-6 и ацетилхолинэстеразы — маркеров воспаления и когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают, что говорить о клиническом эффекте пока рано. Тем не менее полученные данные указывают на потенциал дикорастущей мелиссы как источника функциональных ингредиентов для нутрицевтики и продуктов, направленных на поддержку здоровья мозга.

Ранее ученые выяснили, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
