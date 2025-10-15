Наука и техника
06:31, 15 октября 2025Наука и техника

Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга

Nutrients: Экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: bykot photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) доказали, что экстракт американского базилика (Ocimum americanum) способен защищать мозг от возрастных изменений. Как показали эксперименты на крысах, описанные в журнале Nutrients, добавка снижала уровень окислительного стресса и воспаления в гиппокампе — области, отвечающей за память и обучение.

Даже у пожилых животных экстракт уменьшал количество активных форм кислорода и предотвращал повреждение клеточных мембран. Кроме того, длительное употребление базилика снижало уровень провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β, что указывает на противовоспалительное действие растения.

По мнению авторов, нейропротекторный эффект связан с высоким содержанием антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Ученые считают, что американский базилик может стать основой функциональных продуктов или нутрицевтиков, замедляющих старение мозга.

Ранее ученые показали, что популярные специи и травы дают заметную долю антиоксидантов.

