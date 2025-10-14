Привычные специи оказались важным источником антиоксидантов

Nutrients: Черный перец, корица и гвоздика являются источниками антиоксидантов

Ученые из Университета штата Айдахо выяснили, что специи и травы могут внести весомый вклад в общее потребление антиоксидантов. По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, только из приправ взрослые получают в среднем около 680 мг полифенолов в месяц — то есть до 12 процентов от их общего поступления с пищей. Эти соединения известны своими противовоспалительными и защитными свойствами, влияющими на сердце, обмен веществ и старение клеток.

В опросе приняли участие 212 человек, которые указали частоту употребления 27 видов специй и трав. Чаще всего респонденты использовали черный перец, корицу и гвоздику — именно они оказались главными источниками полифенолов. По данным базы Phenol-Explorer, эти специи содержат особенно высокие концентрации активных веществ.

Авторы отмечают, что в большинстве исследований о питании специи попросту не учитываются, из-за чего реальное количество потребляемых антиоксидантов может быть занижено. Добавление приправ в рацион — простой способ повысить пользу еды без изменения ее калорийности. Исследователи предлагают включать специи в будущие диетические опросы, чтобы точнее оценивать их вклад в здоровье.

Ранее стало известно, что сочетание куркумина и аминокислоты триптофана эффективнее защищает кишечник от воспаления, чем каждая добавка по отдельности.