Россиян предупредили об опасности шашлыка

Диетолог Лебедева: Шашлык нельзя есть людям с гастритом и панкреатитом

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом и язвой желудка не следует употреблять шашлык. Об этом предупредила диетолог Галина Лебедева в интервью РИА Новости.

«Шашлык - это не только любимое многими блюдо, но и источник белка с риском для ЖКТ. Запрещено употреблять шашлык при обострении гастрита, панкреатита, холецистита, при воспалении почек, кишечника, при подагре, язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии можно порционно шашлык из птицы», — сказала она.

По ее словам, самый полезный шашлык получается из птица благодаря низкому количеству калорий и высокому содержанию белка. Шашлык из говядины и баранины подойдут в умеренных количествах, а свинину стоит есть как можно реже из-за ее жирности, подчеркнула эксперт.

Ранее о серьезных проблемах со здоровьем из-за злоупотребления шашлыком рассказала гастроэнтеролог Эльвира Комкова.