Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:11, 10 мая 2026Забота о себе

Россиян предупредили об опасности шашлыка

Диетолог Лебедева: Шашлык нельзя есть людям с гастритом и панкреатитом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом и язвой желудка не следует употреблять шашлык. Об этом предупредила диетолог Галина Лебедева в интервью РИА Новости.

«Шашлык - это не только любимое многими блюдо, но и источник белка с риском для ЖКТ. Запрещено употреблять шашлык при обострении гастрита, панкреатита, холецистита, при воспалении почек, кишечника, при подагре, язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии можно порционно шашлык из птицы», — сказала она.

По ее словам, самый полезный шашлык получается из птица благодаря низкому количеству калорий и высокому содержанию белка. Шашлык из говядины и баранины подойдут в умеренных количествах, а свинину стоит есть как можно реже из-за ее жирности, подчеркнула эксперт.

Ранее о серьезных проблемах со здоровьем из-за злоупотребления шашлыком рассказала гастроэнтеролог Эльвира Комкова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция европейских лидеров на визит Фицо в Москву

    В Белоруссии опубликовали карту сожженных фашистами деревень

    Иран жестко отреагировал на рождение ребенка у пресс-секретаря Трампа

    Война в Иране привела к дефициту одного продукта

    Россиян предупредили об опасности шашлыка

    В Европе испугались новых планов Трампа на НАТО

    Россиянам назвали эффективный способ накопить деньги

    Китай заинтересовался действиями США в Иране перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

    Зеленского предупредили о последствиях указа о параде в Москве

    Аналитик заявил о провале миссии Запада после парада Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok