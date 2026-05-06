Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 6 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила любителей шашлыков о рисках гастрита и геморроя

Врач Комкова: Злоупотребление шашлыками в майские праздники грозит гастритом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Злоупотребление жареным мясом в майские праздники грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог «ГУТА КЛИНИК» Эльвира Комкова. О тяжелых последствиях переедания она рассказала любителям шашлыков в разговоре с «Лентой.ру».

«Во время майских праздников и в течение недели после них врачи регистрируют большое число обострений хронического гастрита, дуоденита, холецистита, панкреатита, а также пищевых отравлений, язвенной и рефлюксной болезни. Нередки также случаи геморроя, анальных трещин, воспаления стенок кишечника», — предостерегла Комкова.

Врач объяснила, что главной причиной серьезных проблем со здоровьем становится резкое изменение привычного рациона на праздничный, с обилием жирной, острой и белковой пищи. По ее словам, шашлык, особенно в больших количествах и с жирными соусами, требует много пищеварительных ферментов, что заставляет поджелудочную железу и желчный пузырь перенапрягаться.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Как отметила доктор, на природе люди часто забывают о необходимости мыть руки и овощи, а также о правилах хранения готовых салатов и шашлыка, что увеличивает риск пищевых отравлений. Кроме того, по ее словам, большинство майских застолий сопровождаются употреблением алкоголя, в основном пива или шампанского. Такие напитки раздражают слизистую желудка и кишечника, нарушая работу поджелудочной железы и печени.

Ранее гастроэнтеролог Мария Петраченкова раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком. Она посоветовала жарить на мангале нежирные сорта мяса --куриную грудку, индейку, телятину, нежирную свиную вырезку — или рыбу, морепродукты, овощи и грибы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Названо условие досрочного увольнения Семака из «Зенита»

    Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус

    Крыша учебного заведения рухнула в российском мегаполисе

    Юрист раскрыла законность платных примерок в свадебных салонах

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok