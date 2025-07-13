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17:36, 13 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком

Гастроэнтеролог Петраченкова: Число отравлений шашлыком летом увеличивается
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Гастроэнтеролог клиники «Медскан Hadassah» Мария Петраченкова предупредила, что летом число отравлений шашлыком увеличивается. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла способы свести этот риск к минимуму.

В первую очередь врач отметила, что риск отравления возрастает, если люди готовят слишком много еды и не успевают ее съесть, пока не истек срок годности. «В такой еде начинают размножаться патогенные бактерии, выделяющие в процессе жизнедеятельности токсины. Их попадание в организм и вызывает типичные симптомы пищевого отравления — тошноту, рвоту, боли в животе, повышение температуры», — объяснила Петраченкова.

Чтобы снизить риск отравления, она посоветовала жарить на мангале нежирные сорта мяса: куриную грудку, индейку, телятину, нежирную свиную вырезку, — или рыбу, морепродукты, овощи и грибы.

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Врач добавила, что минимизировать вероятность отравиться помогает и правильно подобранный маринад. Гастроэнтеролог порекомендовала выбирать кефир или йогурт с добавлением пряных трав и специй, лимонный или гранатовый сок. На этот процесс должно уйти несколько часов, а лучше ночь — мясо должно находиться в холодильнике, а не при комнатной температуре.

«Отравиться можно не только шашлыком, но и любой едой, которая неправильно хранилась, была неправильно приготовлена или просрочена, а также если ее готовили или ели, не помыв предварительно руки», — также подчеркнула доктор.

Ранее онколог Иржи Кубеш предупредил об опасности сочетания шашлыка с пивом. Он рассказал, что в мясе с запеченной корочкой есть химические вещества, связанные с развитием рака. Они необязательно вызывают онкологические заболевания, но риск увеличивается, когда жареное мясо употребляют в сочетании с пивом или другим алкоголем.

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