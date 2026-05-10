В Белоруссии опубликовали карту сожженных фашистами деревень

04:16, 10 мая 2026

Генпрокуратура Белоруссии опубликовала карту сожженных фашистами деревень
Марина Совина (ночной редактор)

Национальное кадастровое агентство Белоруссии по инициативе Генеральной прокуратуры республики опубликовало карту, на которой указаны сожженные фашистами деревни в годы Великой Отечественной войны. С материалом можно ознакомиться на сайте ведомства.

Карта содержит данные о 12 858 пострадавших деревнях. Отдельно указаны места 290 населенных пунктов, которые были сожжены вместе с жителями.

В апреле Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что Минск и Москва создали совместные рабочие и следственно-оперативные группы для расследования геноцида белорусского народа времен Великой Отечественной войны. При этом в ведомстве посетовали, что страны Запада игнорируют запросы Минска по подозреваемым. «Германия отвечает только на второстепенные вопросы, а страны Прибалтики ссылаются на угрозу нацбезопасности», — сказано в материале.

