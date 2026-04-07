Бывший СССР
12:36, 7 апреля 2026

Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в расследовании геноцида во время ВОВ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Юдин / РИА Новости

Москва и Минск тесно сотрудничают в расследовании геноцида белорусского народа времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram.

«Страны создали совместные рабочие и следственно-оперативные группы для расследования преступлений», — сказано в публикации со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Отмечается, что страны Запада игнорируют запросы Минска по подозреваемым. «Германия отвечает только на второстепенные вопросы, а страны Прибалтики ссылаются на угрозу нацбезопасности», — сказано в материале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании выставить счет за геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны. Лидер республики отметил, что счет должен быть выставлен не в долларах. По его словам, эта валюта обесценится в скором времени.

