16:20, 23 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко захотел выставить счет за геноцид белорусского народа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика выставит счет за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Его слова передает БелТА.

«Но в итоге мы должны им предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. (...) Они должны понимать, что они разрушили республику», — заявил белорусский лидер.

По его словам, счет должен быть выставлен не в долларах, поскольку валюта, по его мнению, может в скором времени обесцениться.

Ранее Лукашенко сообщил, что российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» была размещена в стране 17 декабря и заступила на боевое дежурство. Всего будет размещено до десяти ракетных комплексов.

