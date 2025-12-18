Реклама

Бывший СССР
18:03, 18 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко объявил о заступлении «Орешника» на боевое дежурство

Лукашенко: «Орешник» прибыл в Белоруссию и заступает на боевое дежурство
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» была размещена в Белоруссии в среду, 17 декабря, и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«"Орешник" в Белоруссии со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина может полностью исчезнуть с географической карты, если продолжит воевать с Россией. Он добавил, что предположение о том, что Украина может победить в конфликте с Россией, неадекватно.

