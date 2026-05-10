04:13, 10 мая 2026

Иран жестко отреагировал на рождение ребенка у пресс-секретаря Трампа

Послы Ирана поздравили Левитт с рождением дочери, вспомнив об атаке США на школу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посольство Ирана в Армении высказалось о рождении ребенка у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, у которой недавно на свет появилась дочь от 60-летнего строительного магната Николаса Риччио. Свой комментарий дипведомство разместило на странице в соцсети Х.

В опубликованном сообщении послы поздравили официального представителя действующей администрации Дональда Трампа, отметив, что «дети невинны и достойны любви». Однако в ведомстве обратили внимание, что 168 погибших в результате атаки США на школу для девочек в Минабе тоже были детьми.

«Те 168 детей, которых ваш босс убил в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в посте.

Ранее иранский посол в России Казем Джалали в беседе с журналистами заявил, что Тегеран будет требовать от Вашингтона компенсацию за удар по начальной школе для девочек в Минабе. В свою очередь, Иран уже направил запросы в международные юридические инстанции.

