Иран выдвинул США требование

Посол Джалали: Иран будет требовать от США компенсацию за удар по школе

Иран намерен требовать от США и Израиля компенсацию за удар по начальной школе для девочек в Минабе. Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали в интервью «Известиям».

Он уточнил, что Тегеран уже направил свои требования в международные юридические инстанции. При этом дипломат указал, что ни одна организация не осудила преступления Вашингтона и Тель-Авива.

«Сегодня проблема заключается в том, что международное право полностью разрушено и растоптано. Но наш министр иностранных дел Аббас Аракчи фактически ежедневно направляет письма и сообщения в адрес международных организаций с тем, чтобы они отреагировали на это», — рассказал он.

Посол также подчеркнул, что необходимо расследовать решение о начале конфликта против Ирана, поскольку военная операция «была совершена без причин и оснований». Он назвал произошедшее трагедией и катастрофой, призвав международное сообщество отреагировать на действия Израиля и США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. Кроме того, в день начала конфликта была разрушена школа для девочек в Минабе на юге Ирана. В результате удара не стало 175 человек.