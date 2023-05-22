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13:56, 22 мая 2023Мир

В ЕС анонсирован саммит по обсуждению «формулы мира» Зеленского

Глава МИД Дании Расмуссен предложил провести саммит по «формуле мира» Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Дания может стать принимающей стороной саммита, посвященного урегулированию украинского конфликта согласно «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. С таким предложением выступил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, его слова передает ТАСС.

«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — сказал датский дипломат.

По словам Расмуссена, традиционным союзникам Украины также «необходимо создать приверженность и интерес среди таких стран, как Индия, Бразилия и Китай» в проведении саммита.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

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Глеб Бажуткин
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