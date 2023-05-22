В ЕС анонсирован саммит по обсуждению «формулы мира» Зеленского

Глава МИД Дании Расмуссен предложил провести саммит по «формуле мира» Зеленского

Дания может стать принимающей стороной саммита, посвященного урегулированию украинского конфликта согласно «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. С таким предложением выступил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, его слова передает ТАСС.

«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — сказал датский дипломат.

По словам Расмуссена, традиционным союзникам Украины также «необходимо создать приверженность и интерес среди таких стран, как Индия, Бразилия и Китай» в проведении саммита.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.