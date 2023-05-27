МИД России обвинил США в затягивании конфликта на Украине

Замглавы МИД России Галузин заявил, что США максимально затягивают конфликт на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС обвинил США в максимальном затягивании конфликта на Украине и стремлении сделать его еще более кровопролитным.

Дипломат обратил внимание на заметное расширение в последние месяцы Вашингтоном и его союзниками по НАТО поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Кроме того, сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16, указал он.

«Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным», — заявил Галузин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «полностью подчинил участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине». Одобрение советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана возможных ударов по Крыму дипломат назвал признаком незаинтересованности в мире.