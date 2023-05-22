В России заявили о незаинтересованности США в мире на Украине

Посол Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму признаком незаинтересованности в мире

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о возможных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Его слова приводит ТАСС.

Антонов заявил, что Вашингтон «полностью подчинил участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине». Кроме того, страна готовится к передаче Киеву истребителей F-16. Одобрение Салливана ударов по Крыму дипломат назвал признаком незаинтересованности в мире.

«Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире», — подчеркнул он.

Ранее Антонов предупредил, что Москва будет воспринимать удары по Крыму как атаку на любой другой российский субъект. «Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — предупредил он.

Салливан сообщал, что США не ограничивают право Киева ударять по Крыму. По его словам, американский президент Джо Байден не устанавливал «каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ».