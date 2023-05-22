Российский посол оценил слова США об ударах ВСУ по Крыму

Посол в США Антонов сравнил возможные удары ВСУ по Крыму с атакой на любой субъект России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о возможных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат оценил слова Салливана о потенциальных ударах ВСУ по Крыму и сравнил их с атакой на любой другой субъект России. Он подчеркнул, что именно так Москва будет воспринимать действия на данной территории. «Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — предупредил он.

Антонов также прокомментировал сообщения о возможной передаче ВСУ истребителей F-16. По его мнению, США «полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине».

Ранее Салливан заявил, что США не ограничивают право Киева ударять по Крыму. По его словам, американский президент Джо Байден не устанавливал «каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ».

При этом Байден на пресс-конференции по итогам саммита стран «Большой семерки» (G7) и встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что лидер Украины обещал не применять истребители F-16 для продвижения на территорию России в случае их поставки.