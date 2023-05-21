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18:33, 21 мая 2023Мир

США не выступили против ударов Украины по Крыму

Советник президента США: Вашингтон не ограничивает право Украины наносить удары по Крыму

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вашингтон не ставил перед Киевом ограничений относительно того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли наносить удары по Крыму, поскольку эта территория «международно признана» как часть республики, пояснил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова прозвучали в эфире CNN.

По словам Салливана, президент США Джо Байден не устанавливал «каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ». При этом он подчеркнул, что Вашингтон выступил против использования западных вооружений для ударов по территории России.

В США уже отмечали, что Вашингтон дает Киеву возможность вести боевые действия для захвата территорий, присоединившихся к России с 2014 года, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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Виктория Кондратьева
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