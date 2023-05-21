В США заявили об ослаблении европейской поддержки Украины

The Hill: европейские страны ослабили поддержку Украины и надеются возобновить бизнес с РФ

Многие страны ослабили поддержку Украины и надеются на возобновление бизнеса с РФ. Об этом в колонке для издания The Hill заявил профессор Католического университета Америки, гостевой лектор Гуверовского института войны, революции и мира Якуб Григель.

«Многие страны, особенно в Европе, уже слабо поддерживают Украину, по капле предоставляя ей оружие, и надеются, что скоро наступит поствоенная эпоха, и они смогут возобновить свой бизнес с Россией», — пишет он.

По словам Григеля, многие западные политические лидеры, в том числе в США, опасаются эскалации конфликта и применения Россией ядерного оружия. «Даже если они поощряют независимость Украины на словах, их общая цель — не подтолкнуть Москву к более широкому и разрушительному конфликту», — считает профессор.

Григель также пишет, что планы Киева по возвращению Крыма — не очень хорошая идея с политической и стратегической точки зрения. Он считает, что для истощенной страны, зависящей от небольшой международной поддержки, слишком рискованно направлять свои ограниченные силы на Крымский полуостров, который наверняка укреплен оборонительным вооружением.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) не стали обещать прямую военную помощь Украине в виде поставок оружия после завершения конфликта с Россией. В заявлении отмечается, что государства готовы помогать Киеву в обеспечении «своего свободного демократического будущего».