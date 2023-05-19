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12:32, 19 мая 2023Мир

Страны G7 не стали обещать прямую поддержку Украине после конфликта с Россией

Страны G7 решили не обещать прямую поддержку Украине после конфликта с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) не стали обещать прямую военную помощь Украине в виде поставок оружия после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщается в заявлении стран-участниц клуба, опубликованном на официальном сайте МИД Японии.

«Мы остаемся готовы достичь соглашений с Украиной и с другими заинтересованными странами и институтами по поддержанию безопасности и другим обязательствам, которые обеспечат способность Украины защищать себя», — говорится в документе.

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В заявлении также отмечается, что страны «Большой семерки» готовы после завершения конфликта помогать Украине в обеспечении «своего свободного демократического будущего».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.

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Глеб Бажуткин
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