Вероятность восстания на Украине оценили

Пушилин: Украинцы пока не готовы к восстанию против властей

Народ Украины пока не готов к восстанию против властей страны, несмотря на нарушение их прав и проблемы с экономикой. Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Он отметил, что допускает возможность бунта на Украине, но сейчас такое развитие событий маловероятно. «Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься», — считает Пушилин.

По его словам, экономическая ситуация в стране не настолько критична, чтобы вызвать массовые протесты.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». По его данным, каждый третий согласился отказаться от Донецкой области ради мира.