Каждый третий украинец согласился отказаться от Донецкой области ради мира
Юлия Мискевич

Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». Об этом сообщает издание «Обозреватель» в Telegram-канале.

«Большинство украинцев выступают против вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников», — говорится в публикации.

Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60 процентов украинцев.

«Пусть и со "скрипом", но мог бы согласиться на отказ от Донетчины ради мира примерно каждый третий респондент», — свидетельствуют данные опроса.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину за попытку подрыва машины чиновника.

