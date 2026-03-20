Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

Каждый третий украинец согласился отказаться от Донецкой области ради мира

Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». Об этом сообщает издание «Обозреватель» в Telegram-канале.

«Большинство украинцев выступают против вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников», — говорится в публикации.

Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60 процентов украинцев.

«Пусть и со "скрипом", но мог бы согласиться на отказ от Донетчины ради мира примерно каждый третий респондент», — свидетельствуют данные опроса.

