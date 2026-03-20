Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». Об этом сообщает издание «Обозреватель» в Telegram-канале.
«Большинство украинцев выступают против вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников», — говорится в публикации.
Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60 процентов украинцев.
«Пусть и со "скрипом", но мог бы согласиться на отказ от Донетчины ради мира примерно каждый третий респондент», — свидетельствуют данные опроса.
Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину за попытку подрыва машины чиновника.