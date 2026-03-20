10:00, 20 марта 2026

ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину за попытку подрыва машины чиновника. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 52-летний россиянин был завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта в отношении представителей региональных органов власти. Через один из мессенджеров мужчина инициативно связался с представителем спецслужбы иностранного государства и, действуя по их заданию, изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения террористического акта.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Злоумышленник был задержан при попытке минирования машины. При обыске изъято взрывное устройство массой 3,5 килограмма с поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что два подростка ответили за совершенный в российском регионе теракт.

