Два подростка ответили за совершенный в российском регионе теракт

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 18 марта 2026Силовые структуры

В Рязанской области осудили двух подростков за совершенный теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Рязанской области осудили двух подростков за совершенный теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговор»), 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») и 205.1 («Склонение к совершению теракта») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года 16-летний подросток по указанию запрещенной в России террористической организации привлек к теракту свою 14-летнюю знакомую. За денежное вознаграждение они подожгли вышку сотовой связи. После этого на территории локомотивного депо они попытались совершить поджог трех электровозов.

Сотрудники ФСБ выявили их деятельность и задержали.

Суд приговорил молодого человека к 8,5 года, а девушку к 3,5 года воспитательной колонии. Также удовлетворен иск о взыскании причиненного материального ущерба.

Ранее сообщалось, что решивший уничтожить парковку ГАИ в российском регионе мужчина раскрыл себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok