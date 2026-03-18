Два подростка ответили за совершенный в российском регионе теракт

В Рязанской области осудили двух подростков за совершенный теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговор»), 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») и 205.1 («Склонение к совершению теракта») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года 16-летний подросток по указанию запрещенной в России террористической организации привлек к теракту свою 14-летнюю знакомую. За денежное вознаграждение они подожгли вышку сотовой связи. После этого на территории локомотивного депо они попытались совершить поджог трех электровозов.

Сотрудники ФСБ выявили их деятельность и задержали.

Суд приговорил молодого человека к 8,5 года, а девушку к 3,5 года воспитательной колонии. Также удовлетворен иск о взыскании причиненного материального ущерба.

Ранее сообщалось, что решивший уничтожить парковку ГАИ в российском регионе мужчина раскрыл себя.