Силовые структуры
16:18, 12 марта 2026Силовые структуры

Решивший уничтожить парковку ГАИ в российском регионе мужчина раскрыл себя

Суд арестовал мужчину за попытку поджечь парковку ГАИ в Сергиевом Посаде
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сергиево-Посадский городской суд арестовал мужчину, пытавшегося уничтожить парковку ГАИ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Фигурант обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта путем поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным следствия, 10 марта обвиняемый решил сжечь автотранспортную парковку Госавтоинспекции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. Его задержали на парковке. При нем была канистра с воспламеняющейся жидкостью.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение в покушении на диверсию 16-летним подросткам, которые подожгли две сотовые станции в Ставропольском крае.

