Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 3 марта 2026Силовые структуры

Российские подростки соблазнились легким заработком и стали диверсантами

В Ставрополье 2 подростков обвинили в покушении на диверсию после поджогов вышек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение в покушении на диверсию 16-летним подросткам, которые подожгли две сотовые станции в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, один из злоумышленников вступил в переписку с неизвестным в мессенджере Telegram. Тот пообещал подростку легкий заработок и направил инструкцию по совершению поджогов оборудования сотовых станций. В ноябре 2025 года юноша вместе с другом попытался сжечь две вышки — в станице Староизобильной и в городе Изобильном, снимая происходящее на телефон. Довести начатое до конца подростки не смогли, так как возгорание было локализовано.

Оба поджигателя задержаны и помещены под стражу. Следствие полагает, что один из них вовлек в диверсионную деятельность еще одного подростка из другого региона России.

Ранее житель Уфы сжег машину бывшей девушки, которая рассталась с ним 23 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    Геймеры разочаровались в Windows 11

    Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

    В Тегеране раздались взрывы

    Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

    Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

    Раскрыты подробности лунного затмения в марте

    Зарубежный куратор дистанционно подорвал задержанного в России диверсанта

    Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

    Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok