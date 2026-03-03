Отвергнутый в День защитника Отечества россиянин сжег машину бывшей девушки

Житель Уфы сжег машину бывшей девушки, которая рассталась с ним 23 февраля

Житель Уфы сжег машину бывшей девушки, которая рассталась с ним 23 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Башкирии во вторник, 3 марта.

По версии следствия, возгорание автомобиля Kia Rio на Дизельной улице произошло ночью 28 февраля. Пожар потушили сотрудники МЧС, а полицейские начали расследование. Вскоре поджигатель был найден — им оказался 45-летний мужчина, с которым 33-летняя потерпевшая состояла в отношениях. Силовикам мужчина пояснил, что возлюбленная рассталась с ним прямо в День защитника Отечества. Он сильно расстроился и несколько дней пытался связаться с девушкой, но она не отвечала.

В субботу, 28 февраля, уфимка вместе с подругой отправилась в ночной клуб, а наутро узнала о поджоге своей машины. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Предварительный ущерб оценивается в миллион рублей.

