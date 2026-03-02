Школьник поджег отделение банка в Москве

В Москве 14-летний школьник поджег отделение банка и был задержан

На севере Москвы 14-летний школьник поджег отделение банка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пожар произошел около 18 часов, из отделения эвакуировали 12 человек. Пострадавших нет, обгорели банкомат и стена. Прибывшие на место полицейские задержали предполагаемого поджигателя — им оказался несовершеннолетний. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Его мотивы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области взяли под стражу подростка за попытку теракта. Он хотел заработать 400 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.