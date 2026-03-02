В России несовершеннолетний иностранный гражданин пытался устроить теракт

В Свердловской области арестовали подростка за попытку теракта

В Свердловской области арестовали подростка за попытку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговор») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 16-летний уроженец иностранного государства находился на одном из перегонов Свердловской железной дороги. Он совершил попытку поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для обеспечения электрического соединения участка железной дороги. За свои действия он планировал получить от своего куратора 400 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски и назначены необходимые экспертизы. В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

