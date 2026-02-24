Реклама

Силовые структуры
19:04, 24 февраля 2026Силовые структуры

Совершившая поджог заправки в Петербурге школьница оставила дома расписку

Перед поджогом заправки 15-летняя школьница оставила дома расписку
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: 78.ru

Перед поджогом заправки на улице Савушкина, Санкт-Петербург, 15-летняя школьница оставила дома расписку. Детали раскрыло издание 78.ru.

Юная россиянка написала о своем намерении принимать участие в проведении специальной контртеррористической операции на территории Петербурга под руководством куратора, а также следовать всем указаниям ФСБ.

Поджог был совершен 23 февраля около часа дня. В ходе возгорания никто не пострадал. Было возбуждено дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи уточнили, что устроить диверсию школьницу вынудили третьи лица.

Ранее стала известна мощность СВУ при подрыве полицейских в Москве. Взрывчатка включала в себя 300 граммов тротила.

