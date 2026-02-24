Совершившая поджог заправки в Петербурге школьница оставила дома расписку

Перед поджогом заправки 15-летняя школьница оставила дома расписку

Перед поджогом заправки на улице Савушкина, Санкт-Петербург, 15-летняя школьница оставила дома расписку. Детали раскрыло издание 78.ru.

Юная россиянка написала о своем намерении принимать участие в проведении специальной контртеррористической операции на территории Петербурга под руководством куратора, а также следовать всем указаниям ФСБ.

Поджог был совершен 23 февраля около часа дня. В ходе возгорания никто не пострадал. Было возбуждено дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи уточнили, что устроить диверсию школьницу вынудили третьи лица.

