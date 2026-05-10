04:11, 10 мая 2026Экономика

Война в Иране привела к дефициту одного продукта

WSJ: Война на Ближнем Востоке привела к проблемам с поставками серной кислоты
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Science Museum / CHEC100422 / Global Look Press

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к серьезным перебоям с глобальными поставками серной кислоты и резкое подорожание данного сырья. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что химикат используется при производстве бумаги, металла и компьютерных чипов. По словам директора компании Acuity Commodities Фреды Гордон, значительная часть мирового объема серы поступает с нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Однако закрытие Ормузского пролива и ограничения экспорта Китаем способствовало росту цен и к сокращению доступности продукта.

«Нарушения в цепочке поставок, будь то забастовка на железной дороге или закрытие Ормузского пролива, — это проблема», — рассказал соучредитель и гендиректор стартапа по переработке металлов Valor Кунал Синха.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива. Уточнялось, что глобальные запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года.

